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Число заболевших COVID-19 в мире выросло до 8,4 млн

США продолжают лидировать по показателям заболеваемости, смертности и выздоровляемости. 

Число заболевших COVID-19 в мире выросло до 8,4 млн
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 8 489 675. Умерли 453 897 человек, вылечились - 4 155 247, говорится в данных онлайн-карты распространения эпидемии Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран. 

В США, которые остаются лидерами по заболеваемости, подтверждены более 2,1 млн случаев заражения. Из них свыше 118 тыс. летальных исходов, более 599 тысяч вылечились. 

В Бразилии, где за прошлые сутки подтвердили наивысшее количество заболевших среди всех стран (22 765), общее число выросло до 978,1 тыс.

Россия находится на третьем месте по заболеваемости (560 321). На четвертом месте - Индия, где обнаружили более 380 000 заболевших. В Великобритании заболели почти 302 000 человек, из них умерли более 42 000, а вылечились - 1313.

В Испании сообщили о 245 268 случаях заболевания. Перу вышло на шестое место по числу больных коронавирусом (244 388), таким образом Италия опустилась на восьмое место (238 159).

В Чили известно о 225 103 обнаруженных заболевших, в Иране - о 197 647. 

Напомним, что за 18 июня в Украине было зарегистрировано самое большое за все время количество новых заболевших COVID-19 - 921. Умерли 19 человек, выздоровели - 586. 

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