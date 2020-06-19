Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Заболел 921 человек, умерли за сутки 19, выздоровели - 586.

За 18 июня в Украине зарегистрировали 921 случай заболевания коронавирусом. Умерли 19 человек, выздоровели 586 человек, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших - 34 984, летальных исходов - 985, выздоровевших - 16 033.

Самое большое количество заболевших за сутки (142) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3540 человек.

В Ровенской области подтвердили 121 новый случай новых случай. В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области - 76. Эта область остается рекордсменом по числу заболевших (4211). На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4 176 человек.

В Закарпатской области подтвердили 78 новых случаев (всего 1960), на Волыни - 63 (всего 1673). Аналогичный суточный показатель в Тернопольской области.

Ни одного нового случая заражения не подтвердили в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге призвал украинцев соблюдать меры предосторожности, чтобы сдержать эпидемию.

Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости в Украине был установлен 18 июня, когда подтвердили 829 новых случаев.