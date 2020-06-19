Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
​Минздрав просчитал 81 сценарий развития эпидемии COVID-19 и выбрал три наиболее оптимистичных
​Минздрав просчитал 81 сценарий развития эпидемии COVID-19 и выбрал три наиболее оптимистичных
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Заболел 921 человек, умерли за сутки 19, выздоровели - 586.

Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За 18 июня в Украине зарегистрировали 921 случай заболевания коронавирусом. Умерли 19 человек, выздоровели 586 человек, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших - 34 984, летальных исходов - 985, выздоровевших - 16 033. 

Самое большое количество заболевших за сутки (142) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3540 человек.

В Ровенской области подтвердили 121 новый случай новых случай. В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области - 76. Эта область остается рекордсменом по числу заболевших (4211). На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4 176 человек.

В Закарпатской области подтвердили 78 новых случаев (всего 1960), на Волыни - 63 (всего 1673). Аналогичный суточный показатель в Тернопольской области. 

Ни одного нового случая заражения не подтвердили в Днепропетровской и Кировоградской областях. 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге призвал украинцев соблюдать меры предосторожности, чтобы сдержать эпидемию.

Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости в Украине был установлен 18 июня, когда подтвердили 829 новых случаев. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также