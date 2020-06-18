Нацслужба здоровья Украины обнародовала результаты изменений после реформы первичной медпомощи

Национальная служба здоровья Украины обнародовала результаты оценки учреждений первичной медицинской помощи (ПМД), которые в рамках реформы перешли на новые принципы финансирования - оплату за одного пациента с использованием капитационной ставки.

В заявлении пресс-службы НСЗУ говорится, что "первичка" уже почти два года работает по новым правилам, а преимущества и эффективность новой системы ощутили и пациенты, и медики.

В рамках исследования проанализировали работу 163 учреждений первичной медицинской помощи и опросили более 2000 пациентов. Анализ показал, что в среднем врачи ведут прием пациентов 4,5 часа в день и принимают около 20 человек, средняя продолжительность визита одного пациента составляет 13 минут. При этом основными потребителями услуг ПМД являются женщины от 40 до 64 лет (около 68% от количества пациентов, в сельской местности - 70%).

Чаще всего визиты совершались из-за острых симптомов заболевания (34%) и хронических болезней (20%). В среднем за год 69% пациентов, которые пришли на прием врача, получали до 10 услуг ПМД (в том числе сдача анализов, вакцинация, получение рецептов).

Также исследование показало, что пациенты с хроническими заболеваниями посещают врача в среднем 14 раз в год, с острыми симптомами - 10,1 раз в год, те, кто нуждаются в рецептах, приходят 12,2 раза.

Те, кто отнес себя к уязвимым слоям населения, получает больше услуг ПМД и чаще перенаправляется к врачам вторичной помощи. В среднем один врач первичного звена делает до 16 направлений к узкоспециализированным медикам на каждые 100 визитов пациентов. Чаще всего направления делают врачи с опытом работы менее 10 лет.

Также сообщается, что 80% врачей общей практики составляют женщины, их средний возраст - 47 лет. В среднем врач заключает с пациентом 1700 деклараций, у почти 60% заведений есть дефицит кадрового обеспечения.

За 2019 год во всех учреждениях ПМД основным источником доходов были полученные от НСЗУ средства.

Врачи отметили, что после введения реформы увеличилось количество телефонных консультаций и уменьшилось число визитов на дома. 51% врачей заявили, что их подход к предоставлению ПМД изменился.

Также выяснилось, что высокий процент учреждений ПМД в сельской местности все еще требуют оборудования для доступа людей с особыми потребностями.

Напомним, что с 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья.

Новый этап медреформы дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медреформа нуждается в улучшении. На следующий день реформу раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов, заявив, что ее нужно улучшить.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пояснил, что дело в тарифах на медуслуги, которые заложены в Программе медицинских гарантий. Он заявил, что из-за низкий тарифов уволят 50 000 врачей, а больницы начнут закрываться.

Подробнее о том, какие изменения в сфере здравоохранения ожидаются на втором этапе медреформы, читайте в интервью LB.ua с экс-главой минздрава Уляной Супрун "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента".