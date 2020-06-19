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В Киеве за последнюю неделю у работников шести школ и одного лицея обнаружили COVID-19

В одной из них заболел завуч, всех коллег отправили на самоизоляцию. 

В Киеве за последнюю неделю у работников шести школ и одного лицея обнаружили COVID-19
Фото: bobr.by

За последнюю неделю случаи заболевания коронавирусом обнаружили у работников шести школ и одного лицея. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"По одному случаю обнаружили в школе 270, 212, 282 и в лицее 51. Также в школе 235 и новый случай в школе 197. В школе 308 коронавирусом заболел завуч. Всех работников, поскольку было много контактных, отправили на самоизоляцию", - сообщил он.

Кличко напомнил, что выпускники, которые не собираются поступать в ВУЗы, освободили от обязанности сдавать ЗНО.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 92 человек. 

Напомним, что в Киеве директор школы скрывала информацию о своем заражении коронавирусом и ходила на работу. Также в троих детских садиках среди персонала обнаружили случаи заболевания или подозрения в заражении коронавирусом. Они не открывались после карантина, но готовились к возобновлению работы. 

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