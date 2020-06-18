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Зеленская продолжает лечиться от пневмонии в больнице

Ее состояние стабильное, она проходит антибактериальную терапию. 

Зеленская продолжает лечиться от пневмонии в больнице
Елена Зеленская
Фото: instagram/zecoffee

Первая леди Украины Елена Зеленская, у которой был диагностирован COVID-19, продолжает лечение в стационаре столичной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Ныне течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нужны. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении.

Она проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под присмотром медиков.

Владимир Зеленский и дети здоровы, следующие ПЦР-тесты на коронавирус они будут сдавать 19 июня.

Напомним, что 12 июня Елена Зеленская сообщила, что получила положительный результат на коронавирус. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно.

16 июня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. 

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