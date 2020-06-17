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Нацслужба здоровья обратилась в полицию по поводу вымогательства денег у пациентов в больницах

За месяц отправлено шесть писем в полицию.

Национальная служба здоровья Украины в течение последнего месяца отправила Национальной полиции шесть обращений по поводу вымогательства денег у пациентов в больницах. С соответствующими жалобами обратились пациенты с Киеве, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.

Копии писем НСЗУ предоставила LB.ua в ответ на информационный запрос.

Все случаи произошли после 1 апреля, когда вступил в действие второй этап медицинской реформы, предусматривающий, что все услуги в рамках Государственной программы медицинских гарантий должны предоставляться бесплатно.

Так, НСЗУ получила несколько обращений от пациенток "Консультативно-диагностического центра" Печерского района города Киева, которые сообщили, что у них требовали деньги за постановку на учет и ведение беременности - от трех до почти четырех тысяч гривен "благотворительного взноса" .

"Требовать и получать оплату от пациентов или их представителей за такие медицинские услуги запрещается", - пишет НСЗУ в письме в полицию.

Также "благотворительный взнос" за постановку на учет беременной требовали в роддоме Чернигова, о чем говорится в еще одном обращении.

Также в службу пожаловались пациенты КНП «Областной клинический онкологический центр Кировоградского областного совета». Они заявили, что работники онкоцентра, а также его подрядчика - ООО «Украинский центр томотерапии» - неоднократно требовали деньги за консультации врачей и проведения диагностики по поводу новообразований.

(От LB.ua - кстати, председатель этого областного онкологического центра Константин Яринич является кандидатом на главу Национальной службы здоровья).

Еще одна жалоба, которая стала поводом обращения в полицию, поступила в НСЗУ от пациентов КНП "Центральная клиническая больница" Сумского городского совета. Как говорится в обращении, пациент был доставлен в больницу по скорой с диагнозом инфаркт миокарда, ему было необходимо стентирование. Сотрудники больницы сообщили ему, что он должен заплатить за стентирование и "набор ургентной диагностики" 10300 грн плюс покрыть расходы на лекарства.

Еще две жалобы, по которым НСЗУ обратилась в полицию, поступили из Одессы - от пациентов КНП "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета и КНП "Городская клиническая больница №11" Одесского городского совета.

Также "для выяснения фактических обстоятельств по обращениям граждан о нарушении прав пациентов на медицинское обслуживание по программе медицинских гарантий по направлению вторичной медицинской помощи направлено 70 запросов в учреждения здравоохранения", - говорится в ответе НСЗУ на запрос LB.ua.

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