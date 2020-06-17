Кабмин обнародовал рейтинг ОГА по выполнению мер в борьбе с COVID-19

Фото: Кабинет министров

Кабинет министров опубликовал рейтинг областных госадминистраций по результатам их проверки на предмет выполнения решений правительства в борьбе с COVID-19.

Все области оценивали по пятибалльной шкале в семи показателях. Мониторинг велся на предмет выполнения поручений по соблюдению режима въезда-выезда из областей, ситуации с обеспечением обсервации, выплаты зарплат медикам, социальной защиты во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Также мониторили выполнение решений премьер-министра Дениса Шмыгаля в части соответствия решений местной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий, организацию и проведение дезинфекции в регионах, обеспечение ПЦР-тестирования. Максимально каждая область могла получить 35 баллов.

Луганская область получила самый высокий результат в 31 балл, Хмельницкая - 27 баллов, Харьковская, Киевская и Днепропетровская - 25.

Самые низкие баллы получили Черниговская, Волынская, Тернопольская - 15, Запорожская - 14, Львовская - 13.

Напомним, что за 16 июня в Украине подтвердили еще 758 случаев заболевания COVID-19. Самое большое количество, 155, зарегистрировали во Львовской области.