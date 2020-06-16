В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Ивано-Франковского городского совета.

Так, по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время, в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 666 новых случаев COVID-19.

С 10 июня в стране начался новый этап смягчения карантина. Ранее сообщалось, что не соответствуют критериям для смягчения ограничений Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.