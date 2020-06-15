Температура воздуха в Киеве на прошлой неделе превысила норму на 10 градусов

В пятницу, 12 июня, в Киеве был установлен погодный рекорд - среднесуточная температура воздуха впервые за 140 лет наблюдений достигла 27,9 градуса. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Это на 10 градусов выше климатической нормы и на 0,1 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 2010 году.

Жаркая погода привела к тому, что 13 июня среднесуточная температура воды в Днепре достигла 20,8 градуса. Это впервые произошло на девятый день после начала метеорологического лета.

Средняя многолетняя дата перехода температуры воды через 20 градусов - 5 июня.

Напомним, что май в Киеве был прохладным. Он оказался на 2,8°С холоднее климатической нормы