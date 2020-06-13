Степанов не исключил возвращение к жесткому карантину

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения в Украине дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом он сказал во время брифинга в субботу.

"Вирус не выбирает по региону, или по полу, или по возрасту. Поэтому, если мы не будем соблюдать правила, жестко соблюдать правила в связи со смягчением [карантина], мы будем видеть такие цифры, - мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", - подчеркнул Степанов.

По словам министра, в настоящее время ситуация ухудшается, в частности, во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве, где за последние сутки подтвердили наибольшее количество новых случаев.

Министр убежден, что главной причиной увеличения заболеваемости COVID-19 является пренебрежение со стороны граждан рекомендациями МОЗ.

Степанов сообщил, что на субботу запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будут рассматривать ситуацию с COVID-19, в том числе и в регионах.

Напомним, три дня подряд в Украине фиксируют рекордно большую суточную статистику по коронавирусу. 12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самое большое суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии.

В общем COVID-19 в Украине заразились более 30 тысяч человек.