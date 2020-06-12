В США провели первую операцию по пересадке обоих легких пациентке после коронавируса

По оценке медиков, эта операция была единственным шансом на спасение.

В северо-западном мемориальном госпитале Чикаго сообщили о первой в США успешной трансплантации обоих легких пациентки, которая переболела коронавирусом.

20-летняя девушка вылечилась от COVID-19, но ее легкие были необратимо повреждены. Об этом сообщили на странице "Голоса Америки" в Facebook.

После снижения функции легких у пациентки начали отказывать печень и почки. Около двух месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии, подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

"Пересадка легких была единственным шансом на выживание. Операцию сделали в начале июня. По словам врачей, после трансплантации девушка идет на поправку", - добавили в СМИ.

Как пишет WTTW, к началу июня легкие девушки имели необратимые последствия.

"Если бы у нее не было пересадки, ее бы не было в живых". - сообщила доктор Анкит Бхарат, руководитель грудной хирургии в Северо-западной мемориальной больнице.

Напомним, что США остаются на первом месте по количеству заболевших COVID-19 в мире. Количество подтвержденных случаев превышает 2 млн, летальных случаев - 113 000, выздоровевших - 540 000.