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В США провели первую операцию по пересадке обоих легких пациентке после коронавируса

По оценке медиков, эта операция была единственным шансом на спасение. 

В США провели первую операцию по пересадке обоих легких пациентке после коронавируса
Фото: EPA/UPG

В северо-западном мемориальном госпитале Чикаго сообщили о первой в США успешной трансплантации обоих легких пациентки, которая переболела коронавирусом

20-летняя девушка вылечилась от COVID-19, но ее легкие были необратимо повреждены. Об этом сообщили на странице "Голоса Америки" в Facebook.

После снижения функции легких у пациентки начали отказывать печень и почки. Около двух месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии, подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. 

"Пересадка легких была единственным шансом на выживание. Операцию сделали в начале июня. По словам врачей, после трансплантации девушка идет на поправку", - добавили в СМИ.

Как пишет WTTW, к началу июня легкие девушки имели необратимые последствия.

"Если бы у нее не было пересадки, ее бы не было в живых". - сообщила доктор Анкит Бхарат, руководитель грудной хирургии в Северо-западной мемориальной больнице. 

Напомним, что США остаются на первом месте по количеству заболевших COVID-19 в мире. Количество подтвержденных случаев превышает 2 млн, летальных случаев - 113 000, выздоровевших - 540 000. 

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