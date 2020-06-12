В Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700

За сутки скончались 16 человек.

В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

Так, за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших - скончались, 426 - выздоровели.

11 июня сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня - 525 новых,.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев.