Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7,3 миллиона

Вылечились уже более 3,4 млн человек.

Количество обнаруженных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 7,3 млн. Умерли свыше 416 тысяч, выздоровели - 3,4 млн.

В США подтвердили 2 000 464 случая заражения, около 113 тыс. летальных исходов и 533,5 тыс. выздоровевших пациентов. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

На втором месте по заболеваемости - Бразилия, где COVID-19 обнаружили более чем у 722 000 человек. Умерли свыше 39 000, выздоровели - почти 414 тыс.

В России заболели свыше 493 000, умерли более 6000, вылечились - 252 295.

В Великобритании зарегистрировали 291,5 тыс. заболевших, более 41 000 умерших и только 1200 выздоровевших пациентов.

В Индии заболели 276,6 тыс. человек, из них умерли 7745, вылечились - 135 206. В Испании зарегистрировали 242,2 тыс. заразившихся, 27 136 погибших и более 150 000 тех, кто поборол болезнь.

В Италии заболели 235,7 тыс. человек, умерли более 34 000, вылечились - почти 170 000 пациентов. В Перу показатель заболеваемости превысил 208 000, из них умерли почти 5 900 пациентов, выздоровели - более 98 тыс.

Во Франции заболели 192 068, умерли 29 322, выздоровели - 71 952.

В Германии заболели 186,5 тыс., умерли 8,7 тыс., вылечились - 170 630.

Напомним, что в Италии 50 родственников погибших от коронавируса подали жалобу на государство в прокуратуру Бергамо. По их мнению, власти не принимали достаточных мер для борьбы с пандемией.