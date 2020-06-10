В двух детских садах Киева выявили случаи COVID-19

Еще один закрыли после того, как узнали о контакте одной из нянь с больным COVID-19.

В двух неработающих детских садах в Шевченковском районе Киева нашли коронавирус.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге в среду.

"В результате проверки персонала в одном из садиков обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором - одного. Эти садики не работали и пока работать не будут", - сказал он.

Еще один детсад решили закрыть после того, как выяснилось, что одна из нянь контактировала с больным коронавирусом.

"В садике №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада - отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Садик закрыт на карантин", - сказал Кличко.

По словам мэра, сейчас в дошкольные учебные учреждения в Киеве ходят в среднем около 19,5 тысяч воспитанников. До карантина этот показатель составлял 55 тысяч.

Напомним, 8 июня стало известно о вспышке коронавируса в детском саду "Калинка" в Броварах. Там выявили инфекцию у девяти детей и трех взрослых.

9 июня закрыли два детских сада в Ирпене и Тернополе, где выявили случаи COVID-19 среди сотрудников.