​Минздрав опубликовал рекомендации для проведения концертов во время карантина

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для проведения культурных мероприятий в рамках очередного этапа смягчения карантинных ограничений.

Постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко опубликовано на сайте Минздрава.

Отмечается, что смягчение карантина начнется с 10 июня, при этом кинотеатры по-прежнему останутся закрытыми.

Согласно рекомендациям Минздрава, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.

Среди требований к организаторам: температурный скрининг всех работников; размещение на территории информационных материалов о профилактике коронавируса; достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей; маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, организаторам концертов запрещается создание так называемых фан-зон. Если мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен огородить территорию его проведения. А для избежания очередей рекомендуется увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.

Также организатор обязан: обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 кв.м; обеспечить размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками - не более четырех человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников заведения.

Напомним, 8 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине пока что не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.

Ранее главный санврач также смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантина.