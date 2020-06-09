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За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев - 27 856. 

За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Украине за сутки 8 июня подтвердили 394 новых случая заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние дни. Умерли 13 человек, выздоровели - 217, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии от Аппарата СНБО Украины. 

Общее количество заболевших - 27 856 человек, из них 810 умерли, 12 412 - выздоровели.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где подтвердили 3 729 случаев, из них 31 - за минувшие сутки. На втором месте - Киев (3523, 33 за сутки). Во Львовской области подтвердили 2 211 случаев заражения, в том числе 49 за 8 июня. 

В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19. 

Напомним, что по состоянию на утро 9 июня количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 7,1 миллиона человек. Умерли более 400 000, выздоровели - 3,2 миллиона.

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