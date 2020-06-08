Львовская область попросила Кабмин о смягчении карантина, несмотря на показатели по COVID-19

Львовская область попросила Кабинет министров разрешить ей немного ослабить карантин, несмотря на высокие показатели по COVID-19.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с [главой обладминистрации] Максимом Козицким убеждали председателя правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо возобновить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - написал Садовый в фейсбуке.

Он подчеркнул, что тысячи жителей окрестностей Львова уже третий месяц вынуждены искать альтернативные, "часто незаконные и опасные" способы попасть в город.

"Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина", - написал Садовый.

Напомним, что в большинстве регионов Украины уже начался третий этап смягчения карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, могут начать работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Во многих регионах позволили работать ресторанам и кафе.

Львовской области до сих пор не разрешили перейти к смягчениям.

На сегодня во Львове и Львовской области подтверждены 2 162 случая инфицирования коронавируса. Из них 524 человека выздоровели, 71 - умер.