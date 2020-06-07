​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка
​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка
Павлоградский отдел полиции, в котором действовала банда полицейских, расформировали
Павлоградский отдел полиции, в котором действовала банда полицейских, расформировали
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины
Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины
В Запорожье горела обувная фабрика Mida
В Запорожье горела обувная фабрика Mida
"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке
"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек
Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране
Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19

К росту заболеваемости привело игнорирование правил карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения назвало причины увеличения случаев заболевания коронавирусом в Украине.

В министерстве считают, что такая ситуация сложилась из-за игнорирования правил карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых заболеваний коронавирусом, общее количество больных выросло до 27 тысяч, более 12 тысяч из них - выздоровели.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также