Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19

К росту заболеваемости привело игнорирование правил карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

Министерство здравоохранения назвало причины увеличения случаев заболевания коронавирусом в Украине.

В министерстве считают, что такая ситуация сложилась из-за игнорирования правил карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых заболеваний коронавирусом, общее количество больных выросло до 27 тысяч, более 12 тысяч из них - выздоровели.