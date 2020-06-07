В Украине из 27 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели 12 тысяч

За сутки COVID-19 подтвердили у 485 человек.

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 485 человек, таким образом число инфицированных возросло до 26 999. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За последние сутки умерли 11 пациентов (всего - 788), выздоровели 242 человека (всего - 12 054).

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случая).

Не выявили ни одного нового случая в Херсонской области. По одном случае зафиксировали в Полтавской и Сумской областях.