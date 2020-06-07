В Украине из 27 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели 12 тысяч

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 485 человек, таким образом число инфицированных возросло до 26 999. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За последние сутки умерли 11 пациентов (всего - 788), выздоровели 242 человека (всего - 12 054).
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случая).
Не выявили ни одного нового случая в Херсонской области. По одном случае зафиксировали в Полтавской и Сумской областях.
Напомним, три дня подряд в Украине суточный прирост случаев коронавируса составлял более 500. 6 июня сообщалось, что COVID-19 подтвердили у 550 человек, 5 июня - у 553, 4 июня - у 588, что стало антирекордом. Такое количество новых случаев фиксировали еще 23 апреля.