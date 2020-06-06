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Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Средства направят на диагностику, создание вакцины, терапию, а также исследования вируса. 

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Страны "большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении G20, распространенном в субботу.

"G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены Группы двадцати и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - сообщила организация в субботу, 6 июня, на своем официальном сайте.

Эти средства будут направлены на диагностику, создание вакцины, терапию, а также исследования, связанные с новым коронавирусом. 

Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в G20, выделит 500 миллионов долларов. Из них 150 миллионов должны быть направлены Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям и инновациям, еще 150 миллионов - Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации и 200 миллионов - другим организациям и программам в области здравоохранения.

Напомним, в марте страны G20 пообещали выделить $5 трлн для смягчения последствий пандемии коронавируса.

По данным ресурса Worldometer, во всем мире выявлено около 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались около 400 тысяч человек.

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