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6,7 млн человек в мире заболели коронавирусом

Скончались 393 212 человек.

6,7 млн человек в мире заболели коронавирусом
Фото: KFOR.com

По состоянию на утро 5 июня в мире зарегистрировали 6 702 793 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 393 212 человек скончались.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 110 173, заболевших - 1 924 051. На втором месте Бразилия - 615 870 инфицированных и 34 039 летальных случаев. На третьем месте Россия - здесь инфицированных уже 441 108 человек, а количество смертей - 5 384.

В Испании зарегистрировали 287 740 (+ 334 за сутки) пациентов, умерли 27 133 (+5 за сутки) человека. В Великобритании – 281 661 заболевший (+ 1 805 за сутки), умерли 39 904 пациента (+ 176). В Италии зафиксировали COVID-19 у 234 013 (+ 177) человек. Умерли 33 689 (+ 88) человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 июня подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом.

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