Россия в Бразилии дискредитирует Украину, - посол

"Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие".

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонару, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

"По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об «украинском буржуазном национализме» остаются прежними", - отметил дипломат.

Он указал на то, что России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии.

"По убеждению бразильских аналитиков, нашего соседа чрезвычайно раздражают те дружеские отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года и достигнутые договоренности по конкретному наполнению нашего стратегического партнерства", - сказал Троненко.

По его словам, в позапрошлое и прошлое воскресенье в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных исходов, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Болсонару, известного своими резкими заявлениями против политики губернатора штата и мэра этого мегаполиса, направленной на соблюдение в первую очередь рекомендаций ВОЗ относительно продления карантина. Президент страны наоборот считает, что в первую очередь нужно заботиться об экономике и благосостоянии населения, особенно малоимущих.

Напомним, ранее глава Государственного космического агентства Владимир Усов рассказал, как Россия оказывала политическое давление на Бразилию, чтобы та отказалась от строительства общего с Украиной космодрома.