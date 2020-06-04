Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина

А пока используйте частично карантинное время, чтобы прочесть в LB.ua о том, как развитой западный мир оправляется от COVID-19.

Впрочем, процесс отнюдь нельзя назвать синхронным и повсеместным. В развитой Британии до сих пор выбирают жизнь, а не кошелек: жители страны готовы (невзирая на финансовые невзгоды) жертвовать своим благосостоянием во имя здоровья. Тем временем ВОЗ предупреждает: осенью будет вторая, более серьёзная вспышка коронавируса , которая отразиться на общей системе куда более болезненней, чем нынешняя.

Мир постепенно выходит из нынешнего карантина . Многие страны готовятся к открытию границ, запуску авиаперевозок и допуску туристов на свои территории. Постепенно восстанавливается экономика. В качестве послабления запускается рынок услуг: рестораны, салоны, различного рода магазины; открываются парки и даже проводятся спортивные соревнования.

США: карантин во время протестов

Соединённые Штаты – страна, которая больше всех остальных пострадала от коронавируса. Здесь наибольшее количество заболевших, практически треть от общемирового числа инфицированных (около 1.9 млн людей), и рекордный показатель смертности (свыше 100 тысяч человек).

Фото: EPA/UPG Вашингтонское кладбище в Бруклине, Нью-Йорк, США, 19 мая 2020.

С экономикой дела обстоят не лучшим образом. Согласно докладу, опубликованному Бюджетным управлением Конгресса, работу потеряли более 40 млн американцев, что составило 20% от числа трудоспособного населения страны; объёмы производств сократились на 3%, а бюджет – как говорится в документе – до 2030 года потеряет около 8 трлн долларов.

Невзирая на стремление Трампа запустить экономику и уменьшить нагрузку на казначейство, показатели заражённости среди населения не позволяют возобновить полноценную трудовую жизнь в США на федеральном уровне. Однако многие штаты постепенно ослабляют карантинные меры.

К примеру, руководство ассоциативного Пуэрто-Рико решило открыть не только розничные магазины, церкви, рестораны, парикмахерские, но и пляжи, а также разрешить крупные ремонтные работы. Частично местные власти понять можно: на остров надвигаются сезонные ураганы, которые могут забрать куда больше жизней, нежели коронавирус.

В Техасе же огласили о скором открытии всех спортивных мероприятий при заполняемости мест для болельщиков на 25% от общего их числа. В Оклахоме открыли похоронные бюро, бары и ночные клубы. В Юте разрешили собрания до 50 человек, возобновили работу бассейнов и сняли ограничения на командные виды спорта. В Массачусетсе разрешили посещать парки, открытые театры, спортивные корты; даже возобновили работу зоопарков и заповедников. Более всех отличился Висконсин, где на уровне Верховного суда отменили любой карантин.

Впрочем, явно неудовлетворительная федеральная статистика не остановила тысячи людей в более чем 350 городах от протестов в связи с гибелью афроамериканца – Джорджа Флойда. Ситуация, продолжающаяся вот уже как неделю, вышла из-под контроля. Люди грабят, устраивают стычки с полицией, сжигают и крушат здания, перекрывают трассы.

Фото: EPA/UPG Протесты в Лос-Анджелесе, Калифорния, 28 мая 2020 г.

О коронавирусе все забыли, в том числе и политики. Однако сами по себе митинги, вероятнее всего, приведут лишь к ещё большей заражённости среди американцев.

Британия на пороге секс-революции

Судя по всему, британцы выбрали жизнь, а не кошелёк. Согласно данным, предоставленным в мае социологической службой Opinion, большинство жителей страны боится и не собирается отдавать своих детей в школы; выступает против запуска пабов и концертных площадок и вообще просит продлить карантинные меры.

Однако правительство Великобритании всё же решилось открыть детские сады и классы младшей школы, уличные ярмарки и автосалоны, разрешить переезды по территории всей страны. Люди постепенно выбираются на улицу, но соблюдают значительную дистанцию. В парках и садах встречаются максимум по шесть человек. Няни, домашние мастера и другие люди, которые не могут удалённо работать, перемещаются по городу.

Заметно, что люди боятся выходить на улицы. Это особо заметно по пустым пассажирским автобусам. Показательным является опрос учителей и директоров школ изданием Daily Mirror. Так, 23% директоров заявили, что скорее всего покинут свои посты из-за стресса, вызванного коронавирусом, в то же время 10% преподавателей намеревается уволиться.

Впрочем, школы будут заполнены лишь отчасти – 500 тысячами маленьких учеников. Полтора миллиона студентов останется добывать карантин дома.

Фото: EPA/UPG Немногочисленные прохожие на Оксфорд-стрит, когда-то самой оживленной торговой улице Европы, Лондон, 3 июня 2020.

Страдает и бизнес, в особенности туристический сектор. 8 июня официальный Лондон откроет британские двери для всех въезжающих из-за границы по воздуху, морю или железной дороге. Однако они должны будут соблюсти 14-дневный карантин. Как указывают сами туроператоры и перевозчики, это пагубно отразиться на всём секторе услуг. Пока власти страны упорно не отвечают на эти заявления. Поэтому самое раннее послабление въездного карантина может случиться к 20 июля: тогда в Британии наступают летние школьные каникулы.

Однако наиболее всех пострадали молодые пары. Недавно британское правительство приняло постановление, которое британский телеведущий Пирс Морган броско назвал «запретом на секс». Если ранее был принят закон, запрещающий заниматься сексом в публичных местах, если на старте самого коронавируса партнёр, зашедший в квартиру к своему близкому человеку, мог схлопотать штраф, то сейчас решили наказать и того, кто приглашает в помещение. Теперь занятие сексом в Британии во время COVID-19 вам обойдётся в копеечку – в 100 фунтов стерлингов. Впрочем, есть вероятность того, что после пандемии в воздерживающейся Великобритании начнётся секс-революция, а за ней и бэби-бум.

Испания: все на пляж!

К 15 июня в большинстве стран Шенгенской зоны отменят запрет на въезд. Впрочем, в некоторых из них – например, в Испании – отсрочат послабления до 1 июля.

Вообще украинцы любят посещать курорты этой средиземноморской страны. Однако наиболее популярные направления – Барселона, Мадрид и Валенсия – на сегодняшний день для самих испанцев ограничены. Причина – наибольшее количество заражённых в сравнении с другими городами. Там собственникам ресторанов позволено открывать только террасы, где более трети столиков посетители пока не могут занимать.

Фото: EPA/UPG Пляж Мальвароса в Валенсии, Испания, 3 июня 2020.

В остальных населённых пунктах пускают внутрь ресторанов, открыты театры и кинотеатры. С 8 июня запускаются крупные спортивные соревнования. А 11 числа все поклонники испанского футбола, La Liga, смогут наблюдать за севильским дерби между Бетисом и Севильей.

В то же время выехать за пределы региона или страны без уважительной на то причины пока невозможно. И, как говорят местные власти, страна, которая полностью зависима от сферы туризма, в этом году сделает ставку на внутренних путешественников. Уже сейчас пляжи на берегах Атлантического океана, практически во всей Андалусии, да и на Балеарских и Канарских островах открыты для всех испанцев.

Италия – зона свободы

3 июня, официальный Рим разрешил въезжать из ЕС, зоны Шенгена и Великобритании на итальянскую территорию. Все приехавшие могут спокойно прогуливаться по Италии, не боясь штрафов, так как 14-дневный карантин для всех туристов отменен. Путешествия между регионами также разрешены. Отдельные ограничения, правда, сохраняются для жителей Ломбардии, на которую пришлось треть от числа инфицированного населения. Так, воздушное и морское сообщение с островом Сардиния, входящим в сей регион, пока ограничено на 10-12 дней.

Все аэропорты работаю в плановом режиме. Однако в них повышены меры безопасности: некоторые воздушные гавани не пускают сопровождающих. В салонах самолётов прочерчена дистанция между пассажирами. В курсирующих поездах путешествующим измеряют температуру, проводники раздают бесплатные маски, перчатки и обрызгивают руки дезинфектором.

Фото: EPA/UPG Температурный скрининг пассажиров на центральном вокзале Неаполя, Италия, 3 июня 2020.

Спустя три месяца страна наконец вздохнула спокойно. Как обозначил один из ведущих врачей Италии Альберто Зангрильо, – коронавирус теряет свою активность и становится менее смертоносным.

В стране открылись пабы, рестораны, бассейны, молитвенные места (при определённых мерах предосторожности). Во время проведения мессы священники просят надеть маску и соблюдать дистанцию. Возобновили работу некоторые производства. А вот школы останутся закрытыми до сентября.

Для посещений в Ватикане открылся собор Святого Павла. Начал функционировать Миланский собор, стал вновь доступен римский Колизей, галерея Уффици, галерея Академии, Пизанская башня, археологический парк Помпеи, Палаццо Питти. Стартовала выставка, посвященная 500-летию со дня смерти великого художника – Рафаэля.

Во время посещений всех этих мест необходимо соблюдать определённые правила безопасности: держать дистанцию, замерять температуру, носить маску. Кстати, для контроля за ситуацией будет задействовано порядка 60 тысяч волонтёров по всей стране. И это не так уж и много, если учесть, что в Италии открываются всеми любимые пляжи.

Франция: Париж не для всех

Франция запускает авиасообщение со странами Шенгена с 15 июня, но уже со вчерашнего дня, со 2-го числа, практически во всех департаментах были открыты бары, кафе и рестораны. Почему Франция отстаёт от Южной Европы? Там ещё сохраняется значительный показатель заражения. Впрочем, всеми любимый парижский регион пока находится в так называемой оранжевой зоне. Поэтому внутрь ресторанов там заходить пока запрещено: все размещаются на террасе на определённой дистанции.

Открываются и французские пляжи. Ранее были открыты пляжи в городах Порнише и Ла-Боль-Эскублак на побережье Атлантического океана, однако исключительно для активных занятий – плавания, прогулок и пробежек.

Фото: EPA/UPG Подготовка частного пляжа к открытию, Ницца, Франция, 2 июня 2020

В свою очередь разрешено посещение Лувра и Эйфелевой башни – одних из главных достопримечательностей Парижа. Открыли свои двери и другие залы как в самой столице (в районе Монмартра), так и за её пределами. Начал функционировать музей Камиллы Клодель в пригороде Парижа, музей Жана Кокто во французском городе Милли-ла-Форе, Музей вина в Бордо и Дом устрицы в Гюжан-Местрас.

Тем не менее ситуация во Франции остаётся серьёзной: страна не дошла ещё до нулевой отметки, как ранее та же Испания; люди продолжают заражаться и гибнуть. Поэтому ещё присутствуют ограничения на выезд на авто за пределы своего города.

Германия: новые правила для борделей

Официальный Берлин призывает всех немцев и жителей других стран ЕС следовать формуле «контролируемого туризма», когда вопросы здравоохранения превалируют над экономическими интересами, а путешествующие должны будут смириться с определёнными ограничениями.

Впрочем, это не означает, что Германия закрыта для посещений. Наоборот, 15 июня, как и многие другие страны Евросоюза, она откроет свои двери многим туристам и рабочим из Шенгенской зоны.

В стране с мая постепенно вводят карантинные послабления: каждый регион сам решает, что ему открывать, а что нет. Условно в Гамбурге открывают музеи, баварцам позволили встречаться дома с родственниками, в Берлине функционируют массажные. Все развивается предельно стремительно и ограничения понемногу снимают.

Со средины мая возобновились матчи Бундеслиги. Однако они проходят за закрытыми дверьми. Если владельцу сезонного абонемента, истинному фанату, захочется виртуально поприсутствовать на футбольном поле, он может заказать для себя картонную фигуру со своим изображением.

Фото: EPA/UPG Уличный артист выступает на площади Ноймаркт в Дрездене, Германия, 31 мая 2020.

Невзирая на то, что масштабные мероприятия, такие, как фестивали, запрещены до конца августа, многие молодые, активные немцы всё же выходят на улицу и участвуют в протестных акциях. Одна из наиболее заметных случилась 31 мая, когда полторы тысячи людей забрались в резиновые лодки и отправились вдоль Ландвер-канала, в Берлине, требуя дополнительной поддержки и финансовой помощи борющимся клубам и фестивалям во время кризиса коронавируса.

Хуже всех пришлось немецким борделям. Они прекратили предоставлять секс-услуги с середины марта. При этом стоит отметить, что в Германии проституция легализована: эту индустрию курируют крупные профсоюзы. Последние разработали концепцию гигиенической адаптации отрасли к новым условиям. Предполагается, что немецкие проститутки откажутся от поцелуев, хозяева борделей будут регулярно проветривать помещения, проводить дезинфекцию клиентов. Все участники эротических утех должны будут обязательно носить маски, закрывающие нос и рот.

Впрочем, некоторые депутаты от правящей коалиции уже выступили с тем заявлением, чтобы навсегда закрыть работу борделей. Посмотрим, выдержат ли такое давление одинокие немцы.

Польша: когда выборы важнее вируса

Республика довольно быстро преодолевает карантинные ограничения. Буквально 30 мая полякам разрешили вздохнуть свободно, сняв маски для лица на открытом пространстве. Однако это послабление не относится к тем случаям, когда вы находитесь в закрытых помещениях.

В то же время в Польше разрешили заходить в магазины, рестораны, церкви любому количеству людей, соблюдая расстояние при этом в два метра друг от друга. Если же вы хотите посетить концерт или сходить на массовый митинг – пожалуйста. Единственное ограничение здесь – дистанция и количество участников: до 150 людей.

С 6 июня в гостиницах начнут работать бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы. По решению собственников могут запуститься кинотеатры, театры, оперы и цирки. При этом количество зрителей там будет ограничено до 50%.

Фото: EPA/UPG

Тогда же начнут работать парки развлечений, спортивные залы и фитнес-клубы. Запустятся ярмарки и выставки. Разрешат свадебные гуляния (до 150 человек), но не допустят дискотек.

Ранее польские власти позволили сезонным рабочим (в особенности украинцам), занимающимся сельским хозяйством, не проходить по прибытию в страну 14-дневный карантин.

Однако Польшу и её руководство сейчас волнует куда больше проведение президентских выборов, нежели коронавирус. Страна должна будет проголосовать 28 июня. Напомним, в связи с пандемией избирательный процесс сдвинулся. Сейчас же сторонники скорых выборов говорят о необходимости придерживаться избирательного закона, а противники указывают на желание власти лишить их любой возможности на критику.