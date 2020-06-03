Трамп заявил, что приглашение Путина на саммит G7 - это вопрос "здравого смысла"

"Половина встречи посвящена России, а его там нет".

Президент США Дональд Трамп заявил о планах пригласить Россию на саммит "Большой семерки", которая состоится этим летом. Об этом пишет The Hill.

"Это не вопрос того, что он сделал, это вопрос здравого смысла". У нас есть большая семерка, его там нет. Половина встречи посвящена России, а его там нет", - заявил Трамп в эфире радио-шоу Брайана Килмида Fox News.

Трамп вспомнил о сотрудничестве с Путиным в связи с недавним нефтяным кризисом, когда отрасль находилась в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса, хотя признал, что это также принесло пользу России. Трамп также отметил, что было бы легче договориться о новом ядерном пакте, если бы Путин присутствовал.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Ранее Трамп заявлял, что хотел бы пригласить на саммит представителей стран, которые не входят в "Большую семерку": РФ, Австралию, Индию и Южную Корею.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Трамп не может изменить состав G7.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против участия Российской Федерации в очередной встрече лидеров "Большой семерки".