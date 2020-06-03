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Италия открывает границы для туристов из Европы

Граждане стран ЕС, государств Шенгенской зоны и Монако могут посетить Италию без карантина. 

Италия открывает границы для туристов из Европы
Фото: EPA/UPG

Италия ослабила карантинные меры и с 3 июня разрешила въезд туристам из стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Соответствующее решение принято итальянским правительством, пишет hromadske.

Выезд в Италию разрешен из всех стран ЕС и зоны Шенгена, а также Монако. Тем, кто пересечет границу, больше не нужно соблюдать 14-дневный карантин. 

Однако в силе остается запрет на перемещение и требование изоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и их контактным лицам.

В правительстве Италии сообщили, что в случае новой вспышки заболевания власть на региональном или национальном уровне может вновь ограничить передвижение в отдельных районах. 

Напомним, что длительное время Италия была лидером по заболеваемости в Европе. По состоянию на 3 июня в стране обнаружено 233,5 тыс. заболевших, из них умерли 33,5 тысяч, выздоровели - 160 000.

В июне глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло сообщил, что коронавирус становится слабее. По его словам, количество вирусных частиц в крови поступающих в больницу пациентов резко уменьшилось. "В клиническом смысле вируса в Италии сегодня не существует", - заявил он. 

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