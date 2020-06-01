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Глава миланской больницы заявил, что коронавирус становится слабее

"В реальности, в клиническом смысле вируса в Италии сегодня не существует".

Глава миланской больницы заявил, что коронавирус становится слабее
Фото: EPA/UPG

Глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло заявил, что коронавирус COVID-19 становится слабее.

Об этом пишет Би-би-си.

По его словам, количество вирусных частиц в крови поступающих в больницу пациентов резко уменьшилось.

"В реальности, в клиническом смысле вируса в Италии сегодня не существует", - отметил Зангрилло.

Больница, которую возглавляет доктор, находится в Ломбардии, одной из североитальянских провинций, на которые в марте пришелся основной удар пандемии.

"Тесты, которые мы делали в течение последних десяти дней, показывают вирусную нагрузку, которая, в количественном отношении, бесконечно мала по сравнению с результатами тестов месячной или двухмесячной давности",- рассказал  Зангрилло в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Напомним, в  конце января Италия первой среди европейских стран объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. В начале марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл всю страну на карантин.  В середине апреля власти Италии сообщили о спаде числа заразившихся и умерших от заболевания в стране, и менее чем через две недели Конте объявил о смягчении карантина. Жителям разрешили ходить в парки, заниматься спортом на открытом воздухе, посещать богослужения, бары и кафе возобновили работу в ограниченном режиме.

С 4 мая в Италии стартовал второй этап выхода из двухмесячного жесткого карантина.

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