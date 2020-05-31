Польша отменила обязательное ношение масок на улице

В магазинах, транспорте и храмах их надо будет одевать.

В Польше с субботы в рамках очередного этапа смягчения карантина отменили обязательное ношение маски на улице. Об этом сообщает Польское радио.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, в стране будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию с другими людьми.

"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия", - цитирует издание польского премьера.

Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем.

В ресторанах и барах лицо не надо будет закрывать, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

В Минздраве Польши отметили, что на подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.

По состоянию на 31 мая в Польше зарегистрировано столько же случаев коронавируса, сколько и в Украине - чуть больше 23,5 тысяч.

Ранее страна разрешила въезд студентам своих вузов из Украины.

В конце мая Польша смягчила карантин для сезонных работников из Украины и Беларуси.