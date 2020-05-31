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Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час

Протесты вызваны смертью афроамериканца после жесткого задержания полицейскими.

Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
Полиция на протестах в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG

По меньшей мере три человека были убиты в субботу вечером в центре Индианаполиса во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщил начальник полиции города Рэндал Тейлор, передает CNN.

Кроме того, легкие ранения получил офицер полиции. По словам Тейлора, правоохранители проводят расследование и советует гражданам избегать районы, где проходят протесты.

Сообщается, что американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков. 

Комендантский час введен в 25 городах из 16 штатов, среди них: Беверли Хиллс, Лос-Анджелес ( штат Калифорния), Денвер (штат Колорадо), Майами (штат Флорида), Атланта (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Луисвилль (Штат Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота), Рочестер (штат Нью-Йорк). Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толидо (штат Огайо).

В Штате Орегон комендантский час введен в городах Юджин и Портленд. Также в Филадельфии и Питтсбурге (штат Пенсильвания). В штате Южная Каролина комендантский час введен в Чарльстоне и Колумбии.

А также особый режим действует в городах Нэшвилл (штат Теннесси), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Сиэтл (штат Вашингтон) и Милуоки (штат Висконсин).

Комендантский час введен преимущественно на выходные.

"Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу в необходимые предприятия или обратиться за медицинской или полицейской помощью", - объяснил мэр Филадельфии Джим Кенни. 

Накануне Нацгвардию Миннесоты впервые с Второй мировой войны мобилизовали в полном составе.

Просьбу к Нацгвардии оказать помощь местным правоохранительным органам направили также штаты Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Колумбия и Юта.

Напомним, Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки.

Сначала в Миннеаполисе ввели режим ЧС, затем мэр города установил с вечера пятницы комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии.

Впоследствии протесты начались по всей стране.

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