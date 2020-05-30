Китай изменил версию происхождения коронавируса

Первоисточником коронавируса, ставшего причиной пандемии, является не рынок морепродуктов города Ухань. Об этом заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, передает Daily Mail.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, а значит, они не могли быть источником заражения покупателей.

По словам директора центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но человеку он передался через «промежуточное животное». Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Издание приводит также слова зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, который считает, что рынок морепродуктов Уханя, вероятно, стал местом широкого первичного распространения коронавируса - один человек заразил сразу множество людей.

Ранее власти Уханя ввели пятилетний запрет на разведение и употребление в пищу всех наземных диких животных. Запретили также охоту на диких животных и торговлю ими.

Считалось, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Группа ученных из Китая назвала панголинов вероятными переносчиками вируса.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или случайным.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии.