Из-за коронавируса у игроков и персонала "Карпат" отменили матч с "Мариуполем"

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменили из-за вспышки коронавируса в львовском клубе. Об этом сообщили в дирекции Украинской Премьер-лиги.

"Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не произойдет. Причина - тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала "Карпат", - говорится в сообщении.

У инфицированных пока нет симптомов, их отправили на самоизоляцию.

Поединок 24-го тура Премьер-лиги должен был состоятся в воскресенье, 31 мая, во Львове на стадионе "Украина". Решение о дальнейшей судьбе матча примут в ближайшее время.

Напомним, за последние сутки во Львовской области зарегистрировали больше всего в Украине случаев коронавируса - 56. Таким образом количество инфицированных в области увеличилось до 1619.