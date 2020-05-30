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Из-за коронавируса у игроков и персонала "Карпат" отменили матч с "Мариуполем"

Поединок 24-го тура Премьер-лиги должен был состоятся 31 мая.

Из-за коронавируса у игроков и персонала "Карпат" отменили матч с "Мариуполем"
Стадион "Украина"
Фото: uk.wikipedia.org

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменили из-за вспышки коронавируса в львовском клубе. Об этом сообщили в дирекции Украинской Премьер-лиги.

"Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не произойдет. Причина - тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала "Карпат", - говорится в сообщении.

У инфицированных пока нет симптомов, их отправили на самоизоляцию.

Поединок 24-го тура Премьер-лиги должен был состоятся в воскресенье, 31 мая, во Львове на стадионе "Украина". Решение о дальнейшей судьбе матча примут в ближайшее время.

Напомним, за последние сутки во Львовской области зарегистрировали больше всего в Украине случаев коронавируса - 56. Таким образом количество инфицированных в области увеличилось до 1619.

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