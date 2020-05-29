Команда Хацкевича может сняться с чемпионата из-за отсутствия финансирования

Руководство футбольного клуба "Ротор" обсуждает возможность снятия команды с чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

На окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у волгоградского клуба.

Для игр в РПЛ "Ротору" надо найти 1,38 млрд руб. (18,5 млн долл.). В настоящее время "Ротор" является государственным автономным учреждением. Выделить такие деньги из бюджета региона нереально. В период пандемии коронавируса и экономической нестабильности клубу пока так и не удалось заполучить спонсора.

Напомним, в этом сезоне "Ротор", который возглавляет экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, вернулся в РПЛ после 16-летней паузы.

Добавим, что многие российские футбольные клубы испытывают финансовые трудности из-за ситуации с пандемией COVID-19 и вызванными ею экономическими последствиями.