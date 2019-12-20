Экс-главный тренер "Динамо" возглавил российский клуб

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич назначен главным тренером российского "Ротора", сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

Сроки соглашения не разглашаются, но ранее сообщалось о контракте с двукратными серебряными призерами чемпионата России до 2021 года.

Белорусский специалист приступит к работе с командой 12 января на сборе в Турции.

Сообщалось, что в тренерский штаб Хацкевича в "Роторе" может войти экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких.

Напомним, Хацкевич был уволен "Динамо" в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги Чемпионов.

На должности его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Ротор выступает в ФНЛ, второй по значимости лиге России. На зимний перерыв команда ушла на первом месте турнирной таблицы.