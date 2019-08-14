Хацкевич уволен с поста главного тренера "Динамо"

Матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" повлиял на данное решение.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич уволен со своего поста, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды, отмечено в коммюнике.

Клуб благодарит Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности, говорится в сообщении.

О приемнике Хацкевича ничего не сказано.

Киевское "Динамо" впервые в истории клуба не смогло пройти в плей-офф Лиги Чемпионов третий год подряд, проиграв в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей "Брюгге" (0:1, 3:3).

Добавим, что во всех этих трех случаях, когда "Динамо" не смогло пробиться в группу ЛЧ, наставником киевлян был Хацкевич.

Далее "бело-синие" продолжат выступления сразу в групповом раунде Лиги Европы, а во время жеребьевки будут находиться в первой корзине посева.