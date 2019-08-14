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Многомиллионное приобретение "Зенита" во время матча эффектным ударом зарядил мячом в рефери

Малком показал, что у него точный глаз и верная нога.

Многомиллионное приобретение "Зенита" во время матча эффектным ударом зарядил мячом в рефери
Малком и Турбин
Фото: Twitter

Во время матча 5-го тура Российской Премьер-лиги между чемпионом страны – санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" (2:0) произошел курьезный эпизод.

В одном из моментов игры, когда рефери Евгений Турбин остановил матч и записывал что-то в свой блокнот, новобранец петербургского клуба Малком дальним ударом решил доставить мяч ближе к месту нарушения – глазомер бразильца ему не отказал, и мяч был буквально доставлен в самую точку – т.е. в арбитра.

Турбин отнесся к действиям бразильца снисходительно, показав большой палец вверх. Вероятно, реакция Турбина была связана с извинениями Малкома, которые остались за кадром.

Добавим, Малком 2 августа перешел в "Зенит" за 40 млн евро, плюс 5 млн евро команда заплатит "Барселоне" в качестве бонусов. Контракт с российским клубом подписан на пять лет.

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