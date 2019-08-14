Малком показал, что у него точный глаз и верная нога.

Во время матча 5-го тура Российской Премьер-лиги между чемпионом страны – санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" (2:0) произошел курьезный эпизод.

В одном из моментов игры, когда рефери Евгений Турбин остановил матч и записывал что-то в свой блокнот, новобранец петербургского клуба Малком дальним ударом решил доставить мяч ближе к месту нарушения – глазомер бразильца ему не отказал, и мяч был буквально доставлен в самую точку – т.е. в арбитра.

Турбин отнесся к действиям бразильца снисходительно, показав большой палец вверх. Вероятно, реакция Турбина была связана с извинениями Малкома, которые остались за кадром.

Малком зарядил по судье мячом метров с сорока. Кто-нибудь, покажите реакцию арбитра Тарантино. Это идеально 😬 pic.twitter.com/albzqemfEQ — Матч ТВ (@MatchTV) 10 августа 2019 г.

Добавим, Малком 2 августа перешел в "Зенит" за 40 млн евро, плюс 5 млн евро команда заплатит "Барселоне" в качестве бонусов. Контракт с российским клубом подписан на пять лет.