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Два лидера лондонского "Арсенала" находятся под круглосуточной охраной из-за угроз нападения

Месуту Озилу и Сеаду Колашинацу угрожают криминальные структуры.

Два лидера лондонского "Арсенала" находятся под круглосуточной охраной из-за угроз нападения
Месут Озил (слева) и Сеад Колашинац
Фото: EPA/UPG

Игроки лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац по-прежнему находятся под круглосуточной охраной и могут пропустить еще несколько матчей из-за угроз нападения, утверждает Daily Mail.

По сообщению, игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.

Добавим, что именно из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч стартового тура Английской Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (1:0).

Ранее на автомобиль немца турецкого происхождения Озила, в котором также находился немец боснийского происхождения Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными.

Позднее полиция задержала двух граждан, 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

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