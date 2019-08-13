Два лидера лондонского "Арсенала" находятся под круглосуточной охраной из-за угроз нападения

Игроки лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац по-прежнему находятся под круглосуточной охраной и могут пропустить еще несколько матчей из-за угроз нападения, утверждает Daily Mail.

По сообщению, игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.

Добавим, что именно из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч стартового тура Английской Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (1:0).

Ранее на автомобиль немца турецкого происхождения Озила, в котором также находился немец боснийского происхождения Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными.

Позднее полиция задержала двух граждан, 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.