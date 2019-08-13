Может состоятся первый в истории межгендерный бой за чемпионский пояс.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко готова выйти на ринг против действующего чемпиона промоушена в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее 32-летний американец через соцсети заявил, что готов выйти на ринг против 31-летней киркизской чемпионки и стать первым в истории межгендерным чемпионом мира.

Ответ Валентины не заставил себя ждать.

"Сейчас у меня два потенциальных соперника на защиту титула. Это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо, – отметила Шевченко в эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани. - Когда увидела его видео, то засмеялась. Нужно быть аккуратным со своими желаниями. Он - охотник за "золотом", но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние.

Я не знаю, серьезно ли он, но он был настойчив. Я никого не боюсь. После последнего боя я сказала, что готова к любому сопернику", - заявила Шевченко.