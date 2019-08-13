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Лунин дал согласие на переход в аренду, - СМИ

"Вальядолид" согласовал аренду Андрея Лунина.

Лунин дал согласие на переход в аренду, - СМИ
Андрей Лунин
Фото: Real Madrid

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин на правах аренды проведет следующий сезон в "Вальядолиде", утверждает Marca.

По информации источника, клубы уже согласовали переход 20-летнего голкипера сборной Украины. Кроме того, сам Лунин также выразил желание перейти.

Отметим, что президентом "Вальядолида" является легендарный бразильский футболист Роналдо, который ранее выступал за "бланкос".

В потенциальном новом клубе Андрею нужно будет бороться с 30-летним Хорди Масипом, который в прошлом сезоне отыграл 35 поединков.

Добавим, что накануне "Реал" провел контрольный поединок против "Ромы" (2:2, по пенальти 4:5). Примечательно, что на матч с римлянами Лунина в заявке "Реала" заменил 18-летний Тони Фуидас Рибера.

Напомним, что прошлый сезон чемпион мира (U-20) также провел в аренде - в "Леганесе".

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