В конце упражнения на бревне американская гимнастка чисто исполнила двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.
Тем самым, 22-летняя 14-кратная чемпионка мира стала первой из женщин, которой удалось выполнить этот элемент.
Симона Байлз была неподражаема.
В конце упражнения на бревне американская гимнастка чисто исполнила двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.
Тем самым, 22-летняя 14-кратная чемпионка мира стала первой из женщин, которой удалось выполнить этот элемент.