Фото: EPA/UPG Симона Байлз

4-кратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Симона Байлз выполнила невероятное сальто во время чемпионата США по спортивной гимнастике.

В конце упражнения на бревне американская гимнастка чисто исполнила двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.

Тем самым, 22-летняя 14-кратная чемпионка мира стала первой из женщин, которой удалось выполнить этот элемент.