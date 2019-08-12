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ГлавнаяСпорт

Олимпийская чемпионка исполнила невероятное двойное сальто на бревне

Симона Байлз была неподражаема.

Симона Байлз
Фото: EPA/UPG
Симона Байлз
4-кратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Симона Байлз выполнила невероятное сальто во время чемпионата США по спортивной гимнастике.

В конце упражнения на бревне американская гимнастка чисто исполнила двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.

Тем самым, 22-летняя 14-кратная чемпионка мира стала первой из женщин, которой удалось выполнить этот элемент.

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