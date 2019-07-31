Олимпийская чемпионка не будет допущена к чемпионату мира по легкой атлетике из-за отказа проходить гормональную терапию

Двукратная олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 800 метров Кастер Семеня пропустит чемпионат мира-2019 по легкой атлетике, который состоится в столице Катара Дохе, сообщает Reuters.

Причиной отказа южноамериканки защищать свое звание сильнейшей бегуньи на средние дистанции является решение Федерального трибунала Швейцарии отменить постановление швейцарского суда, которое временно приостанавливало наложенные на спортсменку нормативы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в отношении тестостерона.

Напомним, Семеня подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), поддержавшего правило, введенное IAAF, согласно которому необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. В противном случае спортсменка будет вынуждена либо снижать уровень гормона в крови при помощи препаратов, либо соревноваться с мужчинами.

Семеня ранее заявила, что не намерена проходить гормональную терапию для искусственного понижения естественно вырабатываемого у нее высокого уровня тестостерона.