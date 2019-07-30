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"Ювентус" предложил "Ноттс Каунти" вернуть свой долг спустя 117 лет, но получил отказ

Долг платежом красен.

"Ювентус" предложил "Ноттс Каунти" вернуть свой долг спустя 117 лет, но получил отказ
Ювентус
Фото: EPA/UPG

Старейший профессиональный футбольный клуб Англии "Ноттс Каунти", который в настоящее время прозябает в пятом английском дивизионе, испытывает серьезные финансовые проблемы, из-за которых даже не смог заказать себе комплект формы на сезон-2019/20, сообщает Tuttosport.

Неожиданно на помощь клубу из Ноттингема пришел "Ювентус", предложив бедствующему клубу в подарок свою старую игровую форму, вспомнив об истории, которая произошла на заре прошлого века, в далеком 1903 году.

Тогда бедствовал "Ювентус" и руку помощи протянул туринскому клубу именно "Ноттс Каунти", предложив свою полосатую черно-белую форму, которая позже стала традиционной для "Старой синьоры".

Однако, в данном случае "Ноттс Каунти" пришлось отклонить предложение туринцев, так как у "сорок" подписан контракт с Puma, а техническим спонсором "Ювентуса" является компания Аdidas, уточняет издание.

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