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У Лунина появился шанс остаться в "Реале" – основной голкипер получил травму

Тибо Куртуа пропустит до 3-х недель.

У Лунина появился шанс остаться в "Реале" – основной голкипер получил травму
Тибо Куртуа
Фото: EPA/UPG

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму, сообщает Marca.

Медицинский штаб "сливочных" диагностировал у 27-летнего бельгийца растяжение связок левой лодыжки II степени.

Источник утверждает, что из-за полученного повреждения Тибо выбыл на 2-3 недели и рискует пропустить старт нового сезона.

Это дает хорошие шансы украинцу Андрею Лунину не отправиться в аренду, по крайней мере до зимы.

Напомним, в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Испании "бланкос" встретятся 17 августа с "Сельтой".

В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 35 матчах за мадридский клуб, пропустив 48 голов.

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