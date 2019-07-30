У Лунина появился шанс остаться в "Реале" – основной голкипер получил травму

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму, сообщает Marca.

Медицинский штаб "сливочных" диагностировал у 27-летнего бельгийца растяжение связок левой лодыжки II степени.

Источник утверждает, что из-за полученного повреждения Тибо выбыл на 2-3 недели и рискует пропустить старт нового сезона.

Это дает хорошие шансы украинцу Андрею Лунину не отправиться в аренду, по крайней мере до зимы.

Напомним, в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Испании "бланкос" встретятся 17 августа с "Сельтой".

В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 35 матчах за мадридский клуб, пропустив 48 голов.