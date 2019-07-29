Непобедимый чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис победил панамца Рикардо Нуньеса и защитил пояс. Бой прошел в Балтиморе.

Рефери остановил поединок во втором раунде, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

Джервонта имеет в своем активе теперь 22 победы в 22 боях.

Джервонта является одним из потенциальных соперников чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

Напомним, свой следующий бой украинец проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла.