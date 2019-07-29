Венгерская пловчиха установила историческое для чемпионатов мира достижение

Венгерка Катинка Хоссу стала первой в истории пловчихой, которая завоевала пять золотых медалей чемпионата мира в отдельно взятой дисциплине, сообщает Gracenote Olympic.

Все пять медалей Хоссу завоевала в дисциплине 400 метров комплексным плаванием.

На прошедшем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта представительница Венгрии выиграла свое очередное "золото". В финальном заплыве Катинка показала результат 4.30,39, что на 1,5 секунды быстрее, чем у приплывшей второй китаянки Е Шивэнь.

Хоссу побеждала на этой дистанции в 2009, 2013, 2015, 2017 и 2019 годах.

В общей сложности, на чемпионатах мира 30-летняя Коссу смогла добыть уже девять золотых медалей.

Стоит отметить, что сборная Украины в Кванджу завоевала семь медалей. В медальном зачете украинцы заняли 14-е место.

Украинские спортсмены выиграли одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Шесть наград завоевали представительницы Украины в артистическом плавании, еще одну - пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров.

Единственное "золото" мирового первенства выиграла сборная Украины по артистическому плаванию в новой дисциплине хайлайт.

Добавим, что первую строчку в медальном зачете заняла сборная Китая (16 золотых + 11 серебряных + 3 бронзовых медали), второе место у команды США (15+11+10), а третье - у России (12+11+7).