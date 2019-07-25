18-летний украинский пловец побил национальный рекорд

18-летний украинский пловец Денис Кесиль побил национальный рекорд Дениса Силантьева на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Кесиль в финале 200-метровки баттерфляем показал пятый результат со временем 1.54,79, сообщает Спортарена.

Предыдущий национальный рекорд Украины был установлен Денисом Силантьевым на чемпионате Европы-2002 в Берлине - тогда время составило 1.55,42.

Также в финальном заплыве 200-метровки баттерфляем был установлен новый мировой рекорд. 19-летний венгр Кристоф Милак показал время 1.50,73, и тем самым был побит рекорд легендарного американца Майкла Фелпса (1.51,51).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Кореи продлится до 28 июля. На данный момент у сборной Украины одна золотая и шесть бронзовых наград.