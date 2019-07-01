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Минувший июнь в Киеве стал самым жарким с 1881 года

Среднемесячная температура в июне превысила норму более чем на 5 градусов.

Минувший июнь в Киеве стал самым жарким с 1881 года
Фото: EPA/UPG

Минувший июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Климатологи подсчитали, что среднемесячная температура в июне превысила норму более чем на 5 градусов.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6°С, что на 5,4°С выше климатической нормы. За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонение температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С", - говорится в сообщении.

Как отмечается, холоднее всего было в последний день месяца - 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С.

Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после обеда поднялась до +34,0°С.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

Напомним, 11 и 12 июня в Киеве были две аномально жаркие ночи подряд.

Лето 2018 года в Киеве было одним из самых теплых за 137 лет.

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