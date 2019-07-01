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В Киеве ввели в обращение новые парковочные талоны

Абонемент на квартал стоит 1465 грн, с возможностью использования любой парковки предприятия.

В Киеве ввели в обращение новые парковочные талоны
Фото: kyivcity.gov.ua

С 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА со ссылкой на заместителя мэра Дмитрия Давтяна.

«Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный для идентификаций номер», - заявил Давтян.

Купить талоны можно:

  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГИВЦ»;
  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;
  • в киосках «Союзпечать»;
  • непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис».

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во второй и третьей зонах - 441 грн, в третьей зоне - 315 грн. Абонемент на квартал стоит 1465 грн, с возможностью использования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

Правила использования парковочного талона: в свободную графу на лицевой стороне вписать государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на видное место (на панель под лобовое стекло или закрепить на зеркале заднего вида).

Напомним, в мае 2019 года мэр Киева заявлял, что планирует ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города с целью разгрузить улицы от большого количества авто.По его словам, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.

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