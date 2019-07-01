Фото: npu.gov.ua

Вечером 30 июня в результате обстрела боевиков были контужены двое сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки, которые патрулировали Верхнеторецкое.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Одному пострадавшему 41 год, другому - 47 лет. Они проходят лечение в военном госпитале в Часовом Яру.

Служебный автомобиль получил повреждения.

По факту обстрела начато производство согласно ч.2 ст.258 Уголовного кодекса - террористический акт.

Напомним, что в утренней сводке командования Объединенных сил говорилось, что 30 июня силы ООС не понесли потерь на Донбассе.

Утром 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля погиб один военный, еще двое были ранены.