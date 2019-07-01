Полковник Минобороны организовал схему хищений госсредств на "Антонове"

Контрразведчики СБУ разоблачили полковника из Министерства обороны, который организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сделки происходили путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт. Оказалось, что никаких проверок не проводилось, а самолеты передавались с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к авариям и человеческим жертвам.

В результате этих действий, стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму более пяти млн. гривен.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков были обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых велась подготовка «липовых» сделок, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

Также выявлено записи «черной» бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы. Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

Напомним, в мае 2019 года в производственном подразделении "Укрзализныци" обнаружены хищения на 50,9 млн гривен.

По результатам внеплановой проверки деятельности компании с 1 января по 31 октября 2018 года было установлено, что руководство подразделения выписывало незаконные премии своим работникам на оздоровление в ежегодном отпуске, в размере двух окладов, 2-3 раза в год.