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В производственном подразделении "Укрзализныци" обнаружены хищения на 50,9 млн гривен

Руководство подразделения выписывало незаконные премии работникам.

В производственном подразделении "Укрзализныци" обнаружены хищения на 50,9 млн гривен
Фото: 112.ua

Аудит "Укразизныци" выявил хищения на 50,9 млн грн руководством подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский". Об этом сообщается в пресс-центре "Укрзализныци".

Деньги были начислены как премии и материальная помощь отдельным работникам.

По результатам внеплановой проверки деятельности компании с 1 января по 31 октября 2018 года было установлено, что эти премии были выписаны на оздоровление в ежегодном отпуске, в размере двух окладов, 2-3 раза в год.

К примеру, в июле 2018 года руководитель этого вагонного участка безосновательно получил премию на оздоровление на общую сумму 45 тыс.100 грн.

Материалы проверки переданы в правоохоронные органы.

Напомним, в январе 2019 года Нацполиция открыла дело по факту хищения на 20 млн гривен при строительстве экспресса в Борисполь.

Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из госпредприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия.

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