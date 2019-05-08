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Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

С 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка
Фото: Цензор

Национальный банк Украины освободил участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции.

Пресс-служба НБУ сообщает, что соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №65 от 7 мая 2019 года "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций", которое вступает в силу с 9 мая 2019 года.

Отмечается, что покупка и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный надзор, в том числе за операциями участников фондового рынка. В связи с этим НБУ аннулировал лицензии участников фондового рынка, а также ПАО "Национальный депозитарий Украины", которые были выданы ранее.

Кроме того, НБУ смягчил требования для получения валютных лицензий страховым компаниям, которые оказывают услуги по страхованию жизни. Раньше лайф-страховщики должны были иметь собственный капитал в сумме не менее 300 млн грн. Теперь, чтобы получить соответствующую лицензию, лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, который установлен нормативно-правовым актом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Поэтому для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь минимальный собственный капитал в сумме не менее чем 45 млн грн.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

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